Batom escuro é tendência para makes de festa

Vinho, bordô, marrom com fundo roxo, terracota... Os batons bem escuros garantiram as maquiagens mais interessantes do tapete vermelho do baile de gala do Met, que aconteceu na noite de segunda, 4. Lily Aldridge e Rosie Hungtinton Whiteley estão entre as famosas que apostaram em lábios chamativos, acompanhados de sombra e blush leves.

Esse tipo de make tem o poder de modernizar o visual, mas deve-se ter cuidado para criar um equilíbrio entre os produtos usados nos olhos e na boca. Repare também que as celebridades marcaram e delinearam a sobrancelha, o que deu um efeito leve e deixou a maquiagem mais bem acabada. Ideal para os dias cinzas de outono e inverno, o batom Diva, da M.A.C, está entre os escuros mais usados pelos maquiadores.