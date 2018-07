Barbados dominam os corredores da SPFW

Felipe Bruno, stylist, e João Henrique Correia, designer Foto: Renato Ribeiro/Estadão

Barba também é acessório de moda nos corredores da SPFW; mas na passarela, ainda é maior a presença dos modelos com cara lisa. Desdenhando do padrão dos desfiles, os convidados e profissionais da semana de moda de São Paulo ostentam orgulhosos suas barbas. Tem desde aquela barba “esqueci de fazer” até os visuais que requerem mais tempo e cuidado. Os barbudos parecem escolher com cuidado os óculos, e até mesmo o lenço, que vão ornamentar o rosto.