Bandana vira modinha entre os homens; aprenda a usar

Justin Bieber usa bandanas no mesmo estilo que o rapper Tupac Foto: Chad Batka/The New York Times

A bandana amarrada na cabeça é quase um clássico do vestuário masculino. Nos anos 1970, Jimi Hendrix usava modelos bem coloridos para adornar o seu black power. Em 1980, Axl Rose e sua bandana conquistaram as meninas do mundo todo. Na década seguinte, o rapper Tupac aderiu, só que com nó para frente. Agora, inspirados nas lendas musicais, homens estão voltando a apostar no item.

E há modelos para todos os estilos: hippies, rappers e rockeiros. Recentemente, Neymar e Justin Bieber apareceram com suas versões. Quer investir também? O acessório pode ser colorido ou estampado, e não precisa exatamente estar coordenado com o resto do look. Vai da criatividade de cada um.

Nesta tendência, a amarração é o mais importante. Ela deve ser dobrada algumas vezes e colocada como uma faixa, deixando topo da cabeça livre. Veja algumas maneiras de usar bandana abaixo.