Balmain irá criar coleção cápsula de vestidos de festa

A grife francesa irá criar 10 vestidos de noite, mas não possui data para iniciar as vendas Foto: Divulgação/ Balmain

Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain, anunciou uma novidade na última quarta-feira. Após entrar no mundo da maquiagem, em uma parceria com a L’Oreal, e no da lingerie, na recente colaboração com a Victoria’s Secret, o novo foco da marca serão os vestidos de noite, dignos de vestirem atrizes para tapetes vermelhos.

O nome da linha é uma homenagem ao endereço do ateliê da grife: 44 François Premier, e a ideia é resgatar o mood glamouroso que se tornou assinatura de Pierre Balmain, criador da marca, em 10 vestidos únicos. Pelas fotos divulgadas, é possível perceber que o tom sexy das roupas da fase atual da Balmain continuam nas peças, que são cheias de transparências, modelagens justas e muito brilho. “Eu acredito que as marcas que se tornam eternas são aquelas que são consideradas as mais luxuosas”, disse Rousteing em entrevista à Vogue norte-americana. Ainda não foi divulgado quando a linha estará à venda.