Balmain tenta conquistar os jovens na Semana de Moda de Paris

Olivier Rousteing, ao centro, é estilista da grife desde 2011 Foto: AFP PHOTO / FRANCOIS GUILLOT

Nesta sexta, 2, a Balmain tentou conquistar o coração dos mais jovens com um desfile futurista e pop, marcado pelos materiais holográficos e os tecidos metalizados.

Seduzir os millenials, a geração nascida depois de 1980, como também a geração Z, os filhos dos anos 2000, se tornou o desafio das grandes maisons, de Gucci a Chanel, de Tom Ford a Dolce & Gabbana. E convencê-los passa necessariamente pelas redes sociais. Por isso, a Balmain recorreu ao Snapchat, que criou um filtro especial para a ocasião e a #joinmyreality.

Conhecido por criar visuais de amazonas sexy com correntes, lantejoulas e muito dourado, o diretor artístico da marca, Olivier Rousteing, desta vez apresentou uma coleção na qual tiveram destaque os materiais plásticos e metalizados.

Sapatos e botas transparentes em PVC arremataram looks em que, além do preto de sempre, brilharam cores vibrantes em uma explosão futurista. As peças da coleção outono/inverno seguem sendo bem ajustadas ao corpo, marcando a cintura, mas também se destacam as roupas mais amplas e confortáveis. Os ombros são largos e quadrados.

Uma camiseta revelava claramente a intenção: "We are the new generation" (somos a nova geração).

"Pierre Balmain não era alguém que olhava para trás. Ele quebrou muitas regras de sua época", disse Rousteing em comunicado. "Com esta coleção, me desafiei a questionar o futuro, brincando com novas ideias, técnicas, materiais, e cores". Lembrando que o próprio estilista é um grande usuário das redes sociais, com 4,7 milhões de seguidores no Instagram, e está sempre cercado por influenciadoras como Kim Kardashian e Rihanna.