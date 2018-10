Balmain anuncia sua volta para a Semana de Alta-Costura

Há 16 anos a Balmain está fora da temporada couture Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

O estilista Olivier Rousteing, que está há sete anos no comando da Balmain​, anunciou um novo passo importante na história da grife: sua volta para a Semana de Alta-Costura.

Rousteing ficou conhecido por transformar a Balmain em uma marca altamente comercial. Entre as iniciativas dele para tornar a marca famosa entre o grande público, ele coloca modelos famosas em sua passarela, faz coleções em parceria com grandes marcas, como H&M e Victoria's Secret (que será apresentada no desfile da gigante norte-americana no dia 8) e colaborou com Beyoncé para o figurino de sua apresentação no Coachella.

Agora, o estilista almeja "resgatar o DNA parisiense", como explicou ao portal WWD. A grife fundada por Pierre Balmain não participa da Semana de Alta Costura há 16 anos, desde 2002, quando era comandada por Oscar de La Renta. Ele não confirmou se a marca já estará presente na próxima temporada, marcada para janeiro.

Rousteing também sinalizou o seu interesse em expandir a marca para os setores de acessórios, perfumes e cosméticos.