Australiana relata que sua pele caiu após micropigmentação nas sobrancelhas

A atriz Fiorella Mattheis também está entre as clientes da esteticista Lu Rodrigues, pioneira da técnica no Brasil. Diferentemente da maquiagem definitiva, famosa nos anos 90, que deixava o visual artificial, a micropigmentação é mais moderna e menos invasiva. Ela é feita com um aparelho de baixa rotação - o que deixa o traço mais leve e fino - e com pigmentos de tons diferentes, que dão profundidade ao desenho e se assemelham aos dos pelos reais

Foto: Instagram.com/FiorellaMatheis