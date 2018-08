Atrizes mirins apostam em tênis no tapete vermelho

Os dois looks mostram como é possível usar o tênis em uma ocasião formal, sem parecer desleixado e ainda dando um toque cool a produção Foto: EFE/EPA/MIKE NELSON

Depois de muitas críticas sobre os looks “adultos demais” de Millie Bobby Brown, a atriz de 13 anos apareceu no tapete vermelho do SAG Awards, que aconteceu no último domingo, 21, com uma produção jovem. Com um vestido Calvin Klein sob medida, Millie investiu em um tênis Converse para compor a produção e também uma make leve e divertida, com glitter e muito rosa.

Eris Baker, atriz da série This Is Us, também optou por tênis no mesmo evento. Com um vestido cheio de tule, a menina de 12 anos fez questão de mostrar o que estava usando nos pés, um Puma do modelo Basket Heart, em um clique divertido.

Millie Bobby Brown arrasou no styling de seu vestido Calvin Klein, combinando-o com um tênis Converse Foto: Frederick M. Brown/Getty Images/AFP