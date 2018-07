Atrizes e cantoras brilham em prêmio de revista masculina

Taís Araújo arrasou com look Dolce & Gabbana. Foto: Reprodução/Instagram

A revista GQ elegeu 15 homens e uma mulher para ganharem o prêmio de personalidades mais importantes de 2016. 'Men Of The Year' aconteceu na quinta-feira, 1, no Copacaba Palace, no Rio de Janeiro, e reuniu atrizes e cantoras.

Taís Araujo, a premiada da noite, roubou a cena com um look Dolce & Gabbana.

Anitta e Isabella Santoni também chamaram a atenção. Confira abaixo.

