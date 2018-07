Atriz chama atenção por axilas sem depilar no Globo de Ouro

Lola Kirke é conhecida por seu papel na série 'Mozart in the Jungle'. Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Na noite do último domingo, 8, aconteceu a 74ª edição do Globo de Ouro. No tapete vermelho, atrizes desfilaram joias milionárias, vestidos deslumbrantes e maquiagens impecáveis, porém, alguns internautas decidiram criticar a depilação de Lola Kirke.

Uma foto publicada por Feminist (@wewillmakeherstory) em Jan 9, 2017 às 10:40 PST

Leia também: Confira os melhores e piores looks do tapete vermelho do Globo de Ouro

A atriz da série 'Mozart in the Jungle' usava um vestido tomara que caia rosa criado pelo estilista Andrew Gn que deixou à mostra os seus pelos da axila. No Instagram, a atriz respondeu com sarcasmo aos comentários negativos sobre a sua escolha de depilação:

"Ok! Agora estou pronta. Obrigada a todas as pessoas lindas que não me mandaram mensagens de ódio por causa dos meus incríveis pelos! Vocês arrasam."