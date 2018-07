Até ela! Kendall Jenner faz preenchimento labial. Veja outras artistas que aderiram à técnica

Kendall Jenner apareceu com os lábios maiores em evento Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Kendall Jenner se inspirou em sua irmã mais nova, Kylie, para mudar o visual. A modelo apareceu com os lábios inchados em um evento para promover seu novo livro, "Time of The Twins", na noite de segunda, 21, causando rumores de que teria feito preenchimento labial. O procedimento, feito com ácido hialurônico, tem entre suas adeptas diversas artistas, incluindo a irmã mais nova da top.

Nas redes sociais, muitos criticaram o novo visual da top. "Kendall, você entrou no time das injeções na boca... você já é bonita naturalmente!", comentou uma internauta. Por aqui, Anitta e Gabriela Pugliesi utilizam a técnica. Veja na galeria.