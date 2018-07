Assista a 100 anos de evolução dos ícones de beleza do mundo em apenas 3 minutos

Marilyn Monroe foi lembrada como o ícone de beleza dos anos 1950 Foto: 100 Years of Beauty Icons/ Allure/ Youtube

Com o passar dos anos, os padrões de beleza vão se moldando e se adaptando à sociedade. Portanto, o ícone de estilo de uma época é um marco do que era considerado bonito e descolado para aquele tempo. Grande parte dos nomes, como Marilyn Monroe, Dianna Ross e Elizabeth Taylor, se tornaram divas atemporais, cada uma com as suas assinaturas de estilo, como cílios grandes, batom vermelho e delineador, clássicos da beleza.

A revista Allure, em sua série ‘100 anos de…’, recriou o visual de 10 divas de estilo, uma por década, em um vídeo dinâmico e divertido. Todas têm em comum um senso único de estilo e atitude. Confira.