Ashley Graham posa de biquíni com sua mãe em campanha

Ashley Graham posou ao lado de sua mãe, Linda Foto: Instagram.com/theashleygraham

A vida profissional de Ashley Graham, uma das mais importantes modelos plus size do mercado, é dedicada a empoderar mulheres com diferentes corpos e idades. Na nova campanha da sua linha de moda praia para a marca Swimsuits for All, ela decidiu chamar uma convidada para estrelar as fotos ao seu lado: sua mãe, Linda Graham, de 53 anos.

"Quero que as mulheres da idade da minha mãe se sintam empoderadas e sensuais usando maiôs, biquinís e até calcinha de lacinhos", disse a top para a revista Vogue America. "Acredito que beleza vai além da idade, raça ou tamanho, e não é passageira - em todos os momentos de sua vida, você pode se sentir linda."

As duas viajaram até o Marrocos para clicar as fotos da linha de Ashley, que possui modelos que vão do tamanho 38 ao 56 e custam entre 102 e 108 dólares.