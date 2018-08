Ashley Graham conta que sofreu assédio no trabalho aos 17 anos

Ashley é uma das modelos plus size mais bem-sucedidas do mercado Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Em entrevista ao programa de TV norte-americano The View, a top plus size Ashley Graham contou sobre o assédio sexual que sofreu durante uma sessão de fotos quando tinha 17 anos. "Estava fotografando uma campanha grande, quando o assistente de fotografia me chamou de canto e pediu para falar comigo. Ele me levou para um corredor, me empurrou em uma salinha, se mostrou e falou 'olhe o que você fez comigo durante todo o dia, agora me toque'. Eu saí correndo", revelou a modelo. "Rezei para que ninguém descobrisse, porque achei que ninguém mais iria querer trabalhar comigo, que eu seria vista como a modelo difícil."

Ela ainda falou que, se o caso tivesse ocorrido atualmente, com movimentos em voga como o #MeToo, ela teria tido coragem de tomar uma atitude contra o homem. "Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos, tenho 30 agora. Sei que se alguém tentasse fazer isso com uma menina mais nova em um set em que eu estivesse trabalhando, eu faria várias coisas com essa pessoa."

Na mesma entrevista, Ashley foi perguntada se já havia trabalhado com o renomado fotógrafo Terry Richardson, que possui inúmeras acusações de assédio e está sendo investigado pela polícia de Nova York. "Trabalhamos juntos quando eu tinha 17, 18 anos", disse. "Claro que eu sabia dos rumores, todos falam sobre ele, mas eu concordei em fazer o trabalho porque queria trabalhar com o melhor e ter aquelas imagens no meu portfólio."

"Pensei que poderia ser uma vítima dele, mas a gente nunca sabe, porque também tem pessoas que o defendem", continuou a modelo. "No set, foi tudo normal, mas fiquei pensando todo o tempo se ele iria pedir para eu tirar a roupa."