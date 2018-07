Ashley Graham começa o ano com mensagem empoderada

Ashley Graham. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

A modelo plus size Ashley Graham começou o ano com uma mensagem positiva e empoderada no Instagram. Para celebrar a chegada de 2017, ela postou uma foto tirada de costas de lingerie.

"Caminhando para #2017 com ousadia, entusiasmo e confiança! Obrigada a todas as pessoas que me ajudaram a atingir metas, sonhos e desejos no ano passado! Sonhe grande e consiga o que deseja... Feliz Ano Novo!"

Os fãs adoraram a declaração. Um deles comentou "Matenha-se confiante... Continue caminhando".