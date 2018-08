Às vésperas de estrear na Copa, Marcelo lança coleção de sandálias

Marcelo batizou a coleção de M12, por causa do número de sua camisa Foto: Divulgação/Kenner

Às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, o lateral esquerdo Marcelo anunciou uma novidade que não está relacionada com o mundo do futebol: ele assinou uma coleção de sandálias para a Kenner.

"Quando era mais novo, os amigos do meu pai usavam Kenner, a gente pedia para apertar para ver como era macia. Até que, um dia, estava jogando bola na pracinha em Botafogo e meu pai chegou com uma caixa e eu não sabia o que era. Quando abri era uma Kenner", lembra o atleta. "Nunca tinha imaginado poder fazer parte da marca. Hoje estou conseguindo fazer uma linha com o meu nome. Me deixa emocionado e muito orgulhoso de mim."

Ao todo, são três modelos na linha Kenner M12, como o jogador é conhecido, por causa do número de sua camisa na seleção e no Real Madrid, time que defende desde os 18 anos. São duas versões em cores vibrantes e uma mais discreta, todas com um pin dourado M12. Os calçados possuem tecnologia HP Gel, e foram pensados para serem usados após as práticas esportivas, por oferecer conforto e absorção de impacto.

As sandálias estarão à venda a partir de segunda, 18, por R$159,99.