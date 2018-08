Às vésperas da SPFW, tops viram personagens de games dos anos 80

O composite do modelo Marlon Teixeira, considerado um ícone sexy masculino Foto: Imagem cedida pela Way Model Management

Na onda do revival dos anos 80, que toma conta da cultura pop, da moda e até da política - com a escalada da tensão, ao menos no Twitter, das relações entre Estados Unidos e Russia,- a agência de modelos Way, representante do elenco mais poderoso de tops nacionais entrou na onda do Atari e dos minigames.

Num esquenta pré-São Paulo Fashion Week, está mandando para pessoas da indústria um kit gamer bastante fashion. No pacote, um minigame e os mais novos composites (espécie de cartão de visitas, com fotos, altura, peso e medidas de seus modelos) com a mesma linguagem dos jogos antigos apresentando personagens top de agora, como Alessandra Ambrósio, Caroline Trentine e Marlon Teixeira.