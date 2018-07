As tops que desfilarão na SPFW

Gisele Bündchen, Carol Trentini e Sonya Gorelova cruzaram as passarelas da SPFW Foto: Reprodução

A São Paulo Fashion Week começa nesta segunda-feira, 3, e mais do que querer conhecer as novidades que despontarão como tendências no outono/inverno 2015, os fashionistas querem saber: quais serão as grandes tops que cruzarão as passarelas do evento fashion mais importante do Brasil.

Gisele Bündchen, a modelo mais aguardada do evento, desembarcará mais uma vez em São Paulo para desfilar pela Colcci, marca na qual é garota propaganda. Na edição passada, a top não veio sozinha: trouxe o marido e jogador de futebol americano Tom Brady que ficou na fila A vendo a esposa desfilar.

Outra top que virá para agitar nossa semana de moda é Carol Trentini. A gaúcha retorna com exclusividade à passarela da Ellus, que dessa vez troca o desfile na tenda no parque Cândido Portinari pela Praça das Artes, no centro de São Paulo.

Repetindo a dose, a top Isabeli Fontana cruza a passarela da Tufi Duek, que apresenta suas apostas para a próxima estação já no primeiro dia de desfiles.

E, para a Animale, o que veremos é um casting estrelado e internacional. As modelos que foram destaque na última temporada internacional desembarcam direto para passarela da grife. São elas: Kat Hessen, Nastya Sten, Harleth Kuusik e Magdalena Jasek e Sonya Gorelova. As new faces que desfilaram para grifes como Versace, Chanel, Dolce & Gabana, Saint Laurent, entre outras, vão compor o casting da Animale para apresentar as apostas da marca para o inverno 2015.