As joias milionárias do Oscar

A atriz Charlize Theron Foto: AFP / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

A noite do Oscar, que ocorreu no último domingo, 28, reuniu uma constelação de famosas que apostaram em joias tão brilhantes quanto caras. Todas emprestadas por grandes grifes, vale dizer (as celebridades são, inclusive, acompanhadas no red carpet por seguranças enviados pelas joalherias). Pudera. Charlize Theron usou um colar de diamantes avaliado em R$ 14,7 milhões. Já Julianne Moore investiu em um combo poderoso de brincos e pulseiras Chopard. A mesma joalheria criou o acessório mais diferente da noite: os brincos da irlandesa Saoirse Ronan, que tinham cores diferentes - um de pérolas, outro de esmeraldas. Será que a moda pega? Confira essa e outras joias desfiladas pelas atrizes e convidadas da festa do cinema.

Brincos

Este foi o ano dos brincos no red carpe. E elas vieram grandes, com pedras preciosas coloridas e diamantes incrustados. Por exemplo, o modelo clássico da Chpard usado por Julianne Moore e o par primaveril da marca Lorraine Schwartz de Sofia Vergara (mais tarde, para uma festa pós-Oscar, ela trocou o acessório para uma cascata de diamantes da mesma marca). Mas quem causou mesmo foi a indicada Soirse Ronan, que apareceu com brincos Chopard do mesmo modelo, porém de pedras diferentes - um de pérolas e o outro de esmeraldas.

Gargantilhas

Saídas diretamente dos anos 1990, elas voltaram com força total em 2016. Agora aparecem de forma mais sofisticada nos red carpets em duas versões. O modelo mais literal, que lembra uma coleira, como o usado por Olivia Wilde, dá um toque rock'n'roll e provocante à produção. Para as menos ousadas, a gargantilha de diamantes foi a pedida da noite.

Acessórios de cabeça

Foi o ano das princesas no red carpet. Seja pelos vestidos em cores suaves, as aplicações de flores ou os modelos tipo baile, as atrizes pareciam personagens saídas de uma animação de Walt Disney. Para complementar o visual romântico, Brie Larson, vencedora do prêmio de melhor atriz, apostou em um arranjo de cabelo da Swarovski para prender a parte da frente.

Decote + colar

Os decotes profundos estão em alta há algumas temporadas no red carpet, mas agora as celebridades decidiram dar um toque a mais na produção, enfeitando-os com colares que ficam entre os seios. Charlize Theron chamou a atenção com seu vestido vermelho Dior, superdecotado, arrematado por colar de diamantes da Harry Winston. Já a cantora Ashley Tisdale preferiu uma versão mais simples e optou por um body-chain discreto.

Ouro Branco

O ouro amarelo, o rosé e a prata não tiveram vez nesse tapete vermelho. O metal da premiação foi o ouro branco, que apareceu em diversos acessórios, como nas pulseiras de Jennifer Garner, no colar poderoso de Tina Fey e nos brincos de Alicia Vikander.