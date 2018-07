As famosas que causaram no baile do Met 2015

Cobrir para quê? Na edição 2015 do baile do Met, as celebridades ousaram e abusaram da transparência nas roupas escolhidas para cruzar o tapete vermelho do evento que ocorreu na noite de segunda, 4, em Nova York. Exageradas e como se estivessem em uma competição para ver quem causava mais, as popstars do momento escolheram mostrar o corpo e, sem nenhum pudor, exibiram a pele para quem quisesse ver. Os vestidos de Beyoncé, J. Lo e Kim Kardashian eram trabalhados, em sua maioria, com pedrarias, bordados e tules transparentes. Confira.

Jennifer Lopez, de vestido Versace com bordado de dragão chinês

Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Beyoncé, de Givenchy coberto de cristais coloridos

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Kim Kardashian, de modelo branco assinado pelo estilista Peter Dundas para a grife Roberto Cavalli