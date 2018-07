As escolhas de moda de três it-girls americanas

As amigas Margot, Cleo Wade e Mia Moretti Foto:

A DJ Mia Moretti e a violinista Margot (nome real Caitlin Moe) que formam o grupo The Dolls, mais a artista e poeta Cleo Wade quase sempre estão vestidas como se estivessem em uma grande festa de fim de ano.

Habituées da vida noturna nova-iorquina, elas não temem misturar estampas ou usar enfeites exagerados na cabeça. Então, pedimos ao trio para, com duas outras amigas, participam de uma coletiva de arte feminina intitulada “Conversations” e reunirem alguns modelos de festa que refletissem seus estilos característicos.

O que estou usando agora

Um corpete Sandy Liang e uma saia tipo avental com cintura alta. Os sapatos são Opening Ceremony. Mais recentemente aderi realmente aos tons pastel. Tem alguma coisa peças novas no azul bebê, no rosa e amarelo que acho realmente românticas. O turbante é da Nigéria. Foi uma amiga minha que trouxe de lá.

Estilo

Quando me visto para sair com as meninas adoro misturar padrões e estampas, mas pessoalmente prefiro algo simples e feminino, como se tivesse acabado de descobrir o rock`n roll. Fui adepta de roupas mais clássicas até os 19. Agora que estou nos meus 20, sinto que estou vivendo minha época de adolescente.

Novo designer favorito

Conheci Sandy Liang na temporada passada. O que adoro no trabalho dela é que é tudo muito simples e delicado. E seus casacos são deslumbrantes!

O que estou vestindo agora

Um vestido da Lili, minha loja vintage favorita em Nova Orleans. Antes de toda semana de moda, vou até lá e faço uma limpeza. O turbante é de uma das minhas melhores amigas, dona de uma marca chamada Wilhelm. Ela é uma figura profundamente espiritual e para cada adorno de cabeça que confecciona ela faz uma pequena bola de cristal ou algo semelhante.

Estilo que adota

Tudo o que eu visto é uma coleção de onde eu vim em Nova Orleans, ou onde estive porque viajar gera as mais belas lembranças. Além disto, eu costumo vestir coisas de estilistas femininas que são minhas amigas.

Onde comprar roupas vintage

Adoro a Fabulous Fanny´s. Muitas pessoas acham que ali só há óculos, mas é lá que eu encontro o vintage mais pirado. Na verdade também faço todas as minhas compras de Natal porque ali nada é convencional. Acho que a 9th Street entre a Segunda e Terceira Avenidas é uma das últimas ruas em Nova York onde você encontra artigos para comprar mais extravagantes. Todas as lojas pertencem a umas senhoras malucas que têm coisas que são realmente de nicho ou maravilhosas roupas vintage dos anos 40.

O que estou usando agora

Uma blusa Alice and Olivia e sapatos Prada que acho que são realmente divertidos e próprios para o fim de ano. E um gorro Mongol vintage. É difícil achar por aí alguma coisa para a cabeça especialmente se for elaborada e tão particular como esta.

Estilo adotado

Tudo tem a ver com achar a cor e a textura e completar com o modelo. Às vezes não tem a ver com uma peça que chame a atenção e sim com a necessidade de um turbante bordô, por exemplo. Se posso gastar US$ 8 num turbante e ter um de cada cor, acho mais divertido.

Vestindo com a turma.

Muitas vezes quando sabemos que vamos sair, dependendo da ocasião, trocamos mensagens de texto para saber qual é o tema da noite. “Se vamos para Uptown, a ideia e é uma roupa no estilo “disco queen” ou “First Wives Club”. É divertido e uma boa maneira de nos vestirmos entre amigas.

