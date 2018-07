As crianças e o dinheiro: a grana começa aqui

Os pais se preocupam com a maneira como os filhos usam o peniquinho, com a necessidade de comerem verduras e legumes e com a importância de terem boas maneiras. Todas estas coisas são imprescindíveis, e preocupam os pais que tentam fazer a coisa certa. Mas o dinheiro é um dos tópicos que muitos de nós, os pais (erradamente) deixamos de lado, talvez de propósito para só discuti-las mais tarde, por se tratar de um assunto difícil de abordar e até um tanto insuperável. Entretanto, é uma das coisas mais importantes que podemos ensinar aos nossos filhos para que tenham uma vida tranquila.

Quantos de nós de repente nos damos conta de que nossos filhos em idade escolar não compreendem que o Xbox que estão pedindo poderá pesar no orçamento mensal? Ou que o dinheiro que demos a eles para colocarem no cesto da igreja não é para eles se divertirem por 30 segundos, mas um compromisso para que tentem tornar o mundo um pouquinho melhor? Ou que as horas durante as quais procuramos fazer planos para o verão também incluem o tempo perdido tentando decidir se os 400 dólares para pagar o acampamento valerão a pena, ou se aquele dinheiro seria melhor gasto em outro lugar?

Portanto, quando é que você vai resolver ter esta conversa? E, o que é mais difícil, como vai abordar o assunto?

Foto: Miki Yoshihito/Creative Commons

Quando? "Seus filhos começarão a falar em dinheiro antes que você resolva falar com eles a respeito", diz Ron Lieber, autor do livro The Opposite of Spoiled: Raising Kids Who Are Grounded, Generous and Smart About Money, e também colunista que escreve sobre finanças pessoais para The New York Times. Esta conversa começou, para Lieber e sua família, quando sua filha comentou que algumas pessoas tinham um subsolo, muitas vezes cheio de brinquedos. Ela queria um também. Eles moram num apartamento.

Agora, tente explicar a uma criança pequena por que uma casa num bairro com um subsolo pode custar uma fração do que você pagaria por um apartamento no Brooklyn. A questão chega a ser incompreensível mesmo para nós adultos.

"São perguntas que calam fundo", ele diz. "Têm uma carga emocional muito grande. E você não pode determinar quando a coisa começa".

Não espere que eles aprendam sobre dinheiro na escola, diz Lieber.

"É essencial que a gente queira ter sua própria casa, e é particularmente importante saber controlar o dinheiro", afirma, porque há uma relação direta entre falar sobre dinheiro e ensinar valores. "Não acho que devamos confiar aos outros este tipo de tema".

Um bom momento para começar a ensinar realmente sobre dinheiro, com honestidade, ele sugere, é logo depois da primeira visita da fada do dente. As crianças compreendem que o dinheiro é delas, mas ainda não entendem claramente o que podem fazer com ele, ou como podem conseguir mais. Esta é a nossa chance de discutir a questão, investimentos e responsabilidades financeiras. E é aí que podemos falar nos três jarros: poupar, gastar e doar.

Foto: Kristina Alexanderson/Creative Commons

Como? Deborah Gilboa, médica de família de Pittsburgh, especialista em educação dos filhos e desenvolvimento dos jovens, diz que começou a conversar sobre dinheiro com seus quatro rapazes quando eles começaram a pedir. (Mais ou menos, quando nasceram, então?)

O segredo, diz, é mostrar às crianças o que acontece de fato. Atualmente, todos nós usamos cartões de débito para adquirir todo tipo de coisa, de um pacotinho de cartões de beisebol a uma compra de 200 dólares no supermercado. É bom tentar usar dinheiro vivo às vezes, e explicar que "nós trocamos este dinheiro, para obter" alguma coisa em troca, ela diz. Quando as crianças veem que a gente paga com dinheiro em espécie, visualizam melhor a verdade do que "vem fácil - vai fácil", de que nós adultos tanto falamos.

Mas o fato é que eles não aprenderão sobre dinheiro até que tenham o seu e sintam como é decepcionante quando ele se vai. Ou quando experimentam a alegria de trabalhar duro para poupar a fim de poder comprar alguma coisa que desejam terrivelmente.

Gilboa e Lieber propõem que se dê às crianças uma mesada desde a infância - o dinheiro da fada do dente - e que o distribuam em três jarros. Um para gastar, um para poupar e o outro para doar. Isto poderá incluir também qualquer presente em dinheiro que recebam, a não ser que os pais o estejam depositando diretamente num fundo destinado a pagar a universidade.

Os jarros são o equivalente de um orçamento para o adulto, diz Lieber. A maioria das pessoas gasta uma boa parte do que ganha, mas, "se nos comportarmos" e pouparmos pelo menos 10% (espero que mais do que isto), e deixarmos um pouco para obras de caridade, desse modo estaremos representando os valores que queremos inculcar nos nossos filhos. O jarro da doação mostra generosidade, o dos gastos ensina modéstia e prudência, e o da poupança representa a gratificação adiada.

"Deem a eles um pouco de dinheiro obedecendo ao seu sistema de valores", diz Gilboa. O sistema usado na sua família estabelece que é prudente colocar 10% da quantia no jarro das doações, e dividir o restante entre um jarro para gastar e o da poupança/ investimentos. Os pais podem falar sobre o que fazer com o dinheiro destinado às doações, encontrar uma instituição ou uma causa que seja importante para seu filho. Use este momento para ensinar a ele que existe um bem maior.

Eles podem usar o dinheiro do jarro dos gastos como preferirem, inclusive para "algo que você não gostaria que eles comprassem". Mas é bom deixar que errem um pouco. Talvez chorem quando se derem conta de que gastaram aqueles 5 dólares numa besteira total.

"É melhor que cometam erros na hora de usar o dinheiro quando são pequenos e têm um colchão de proteção, do que quando forem mais velhos", afirma.

Finalmente, o jarro da poupança/investimentos serve para gastar com os itens maiores de sua lista de desejos, que não podem se permitir imediatamente. Este jarro é um grande passo para ensinar a uma criança o que significa economizar e gastar com prudência.

Foto: Kelly/Creative Commons

A mesada deveria estar relacionada a tarefas? Esta é uma questão importante para a minha família e foi discutida mais de uma vez com amigos.

"As tarefas domésticas são realmente importantes, mas deveriam ser usadas para ensinar" às crianças a ajudar em casa, diz Gilboa. Se você relaciona as tarefas ao dinheiro, "o arranjo não passa de um emprego, e você pode simplesmente deixá-lo... Além disso, eu não recebo pelas minhas tarefas na casa. Você precisa fazê-las porque faz parte da família e é o que nós fazemos".

Ainda ressalta, se seus filhos são punidos e não recebem a mesada, mesmo assim terão de fazer suas tarefas. Ou se estiverem no acampamento de verão e não fizerem as tarefas, continuarão recebendo a mesada.

Lieber concorda. "Os adultos não recebem pelas tarefas domésticas. Não é assim que o mundo funciona", acrescenta.

Use as tarefas como lição sobre ética de trabalho, e a mesada como meio para ensinar aos filhos como poderão se salvar da ruína financeira quando forem mais velhos.

Pense em ensinar-lhes a respeito do dinheiro de um ponto de vista muito mais amplo - e não apenas no aumento de 2 dólares na mesada, aconselha Lieber. Você certamente não irá querer que a primeira grande decisão dos seus filhos em matéria de dinheiro seja a escolha de uma universidade. Ajude-os a crescer aprendendo de onde vem o dinheiro, aonde ele vai e como fazer um bom investimento.

"De repente, a universidade se torna a decisão mais séria e a decisão financeira mais importante que eles farão na vida ... Temos adolescentes que já tomam esta decisão, uma decisão de seis dígitos.

"E uma vez que terão de enfrentá-la, embora com uma pequena ajuda dos pais, esta não pode ser a primeira vez que eles precisarão decidir sobre questões financeiras. Devemos ensinar a eles muito mais cedo como lidar com grandes decisões sérias que envolvem dinheiro, como gente grande".

Tradução de Anna Capovilla