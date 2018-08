As bermudas estão de volta; veja maneiras de usar

Usada como parte de um conjunto com blazer do mesmo tom, a bermuda fica cool Foto: Divulgação/The Frankie Shop

Seguindo o rastro de nostalgia deixado pelas pochetes e pelos dad sneakers (ou tênis de pai), outra tendência saída direto da década de 1990 ressurge como aposta para as próximas estações: as bermudas. No verão do Hemisfério Norte, a peça já aparece em produções de nomes como Leandra Medine Cohen, fundadora do site Man Repeller, e das irmãs Haim. Lá fora, aliás, até as bermudas de ciclista, uma espécie de legging mais curta, têm feito sucesso entre fashionistas ousadas.

O momento é de reinvenção para o item até então esquecido no guarda-roupa. Agora, ele aparece em looks mais sofisticados, em conjunto com blazers, ou acompanhado de roupas mais delicadas, como blusas transparentes e camisas com mangas volumosas. Para quem gosta de um bom achado vintage, a bermuda é um prato cheio, já que alguns dos modelos mais interessantes estão nos brechós, e não nas lojas de departamento.

Assim como as pochetes e os tênis feios, a bermuda pode até não ser atrativa à primeira vista, mas, definitivamente, é uma alternativa que traz conforto para o dia a dia. Foi esse um dos motivos que levou a stylist e influenciadora Frida Becker a resgatar a peça: “Não me sinto confortável com shorts muito curtos, então as bermudas são perfeitas para mim”, conta.

Para entrar na moda sem parecer estar preso à outra década, vale encontrar outros itens que contrastem com a rigidez que a bermuda pode trazer ao visual. “Sinto que [a bermuda] tem um ar mais masculino e antigo, então gosto de usar com camiseta, blazer e um sapato de salto para dar uma ‘quebrada’, ou com uma camisa e sandália, por exemplo”, Frida dá a dica. “O importante é balancear e colocar seu toque particular na hora de montar o look”.

