As apostas para os looks do red carpet do Oscar 2016

Acontece no domingo, 28, em Los Angeles, a 88ª edição do Oscar. Além das estatuetas entregues para grandes estrelas do cinema, o público também fica de olho nos looks usados pelos famosos no tapete vermelho. Aqui, as nossas previsões do que as indicadas aos prêmios de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante devem usar. Looks recém-saídos das passarelas de Chanel, Elie Saab e Dior são algumas das apostas.

Jennifer Lawrence - Dior

Jennifer Lawrence concorre ao prêmio de melhor atriz por "Joy: O nome do sucesso" Foto: Divulgação

Concorrendo pela quarta vez ao prêmio de melhor atriz - agora por seu papel em "Joy: O Nome do Sucesso" -, Jennifer Lawrence é uma das presenças mais aguardadas da noite. Ela sempre causa nos red carpet e fez história em 2013, quando tropeçou usando um Dior Alta Costura branco com textura e volume a partir do quadril. Ela reagiu com bom humor ao cair ao subir as escadas para receber o prêmio de melhor atriz. O episódio lhe rendeu um contrato com a marca francesa e, por causa do acordo, a atriz só usa Dior em grandes. Nesta edição, não deve ser diferente. O mais provável é que a grife, que está sem um diretor criativo desde a saída de Raf Simons, desenvolva um vestido sob medida para Jennifer. Deve ser algo na linha da última coleção de alta costura, com De cores neutras, tecido estruturado, saia com volume e bolsos e decote assimétrico. Minha aposta é que, para dar bossa ao look, seja criada uma alça de tule com pedras bordadas, grande diferencial dessa coleção da Dior.

Saoirse Ronan - Alexander McQueen

Saoirse Ronan concorre ao prêmio de melhor atriz por "Brooklyn" Foto: Divulgação

Concorrendo por seu papel em "Brooklyn", a irlandesa Saoirse Ronan tem 21 anos é a atriz mais jovem entre as indicadas. Delicada e feminina, em geral opta por vestidos claros e com estampas florais, como o Saint Laurent clássico branco com modelagem grega, que usou no Golden Globes, e o Michael Kors de renda rosa, que vestiu no SAG Awards. Volta e meia, porém, a atriz ousa nas estampas e modelagens, como no Governors Awards, quando escolheu um vestido colorido da estilista britânica Emilia Wickstead. Por isso, nossa aposta é no vestido da coleção de primavera 2016 de Alexander McQueen. A peça reúne todas essas características, pois é ultrafeminina, graças aos babados e à cor clara, e ao mesmo tempo tem um print floral pouco óbvio.

Alexander McQueen primavera/verão 2016 Foto: Divulgação

Cate Blanchett - Givenchy

Cate Blanchett concorre ao prêmio de melhor atriz por "Carol" Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Além de ser uma das atrizes mais renomadas e respeitadas de toda a indústria Hollywoodiana, Cate Blanchett possui estilo impecável e sempre é eleita como uma das mais bem vestidas da noite. Neste ano, concorrendo ao prêmio de melhor atriz pelo papel de Carol no filme homônimo, a atriz já surpreendeu com um Givenchy da coleção primavera-verão 2016 na cor rosa bebê com bordados e franjas no Globo de Ouro. Cate sabe unir o clássico e o fashion. A aposta é que ela cruze o tapete vermelho da premiação com um Givenchy, também da coleção primavera-verão, de tule transparente com aplicação de tecido que imita escamas, em amarelo e branco.

Givenchy primavera/verão 2016 Foto: Divulgação

Charlotte Rampling - Calvin Klein Collection / Giambattista Valli

Charlotte Rampling concorre ao prêmio de melhor atriz por "45 anos" Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Charlotte Rampling é uma das mais tradicionais atrizes britânicas, mas essa é sua primeira indicação ao Oscar (ela concorre por seu papel de protagonista em "45 anos"). Diferentemente das outras dessa lista, nos tapetes vermelhos a atriz costuma fugir dos vestidos e sempre opta por terninhos pretos para os eventos. A aposta é, que se continuar fiel ao seu estilo, Charlotte use um Calvin Klein Collection recém-saído das passarelas nova-iorquinas, que tem o corte impecável, do jeito que a atriz costuma usar. Porém o Oscar é a mais tradicional premiação do cinema, então as atrizes costumam usar vestidos para o evento, e se a britânica quiser seguir o dress code, a aposta é que invista em um Giambattista Valli do último desfile do estilista em Paris, que tem o decote fechado, mangas e saia fluida, supercontemporâneo.

Calvin Klein Collection outono/inverno 2016 Foto: Divulgação

Giambattista Valli alta costura primavera/verão 2016 Foto: Divulgação

Brie Larson - Versace

Brie Larson concorre ao prêmio de melhor atriz por "O quarto de Jack" Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Destaque por seu papel em "O Quarto de Jack", Brie vem chamando atenção por seus looks, mas ainda não tem um estilo definido. Ela investe em shapes, cores e marcas diferentes no tapete vermelho e gosta de ser sensual - vide o Calvin Klein Colletion todo de paetês dourados com recortes na cintura e no busto. A aposta é que ela escolha um vestido do desfile mais sensual da última temporada de alta costura parisiense, o da Versace. Com recortes, transparências e fenda profunda, o modelo escolhido deve chamar atenção tanto pela ousadia quanto pela informação de moda. Para não ficar vulgar, é melhor a atriz investir em cabelos presos e maquiagem discreta.

Versace alta costura primavera/verão 2016 Foto: Divulgação

Alicia Vikander - Louis Vuitton

Alicia Vikander concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por "A garota dinamarquesa" Foto: DIvulgação

No circuito hollywoodiano desde 2011, Alicia Vikander ganhou fama e notoriedade por seu papel em "A Garota Dinamarquesa", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e um contrato com a Louis Vuitton. Fidéle da marca comandada por Nicholas Ghesquiere, ela com certeza irá à premiação usando um vestido da marca. Seu estilo é jovem e moderno, e ela gosta de usar estampas, vestidos com recortes estratégicos, e produções que sejam sensuais e ao mesmo tempo fashionistas, como o vestido coluna branco drapeado do Globo de Ouro 2015. A aposta é que ela use uma produção da coleção Resort 2016 da grife francesa, linha que já usou em uma premiére de seu filme. Como o dress code do evento pede um vestido longo, a aposta é que Alicia use um com shape sereia branco, que tem como diferencial ombreiras de metal e barra com recorte em zigue-zague.

Louis Vuitton resort 2016 Foto: Divulgação

Jennifer Jason Leigh - Valentino

Jennifer Jason Leigh concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por "Os oito odiados" Foto: Divulgação

Veterana nas telonas - sua estreia no cinema foi em 1982 - Jennifer Jason Leigh recebeu sua primeira indicação ao Oscar este ano. Ela concorre como melhor atriz coadjuvante por seu papel em "Os Oito Odiados", de Quentin Tarantino. Com estilo bem definido, ela aposta em vestidos sóbrios, em sua maioria preto, com cortes bem feitos e shape retos. O palpite é que ela use um look da coleção de alta costura 2016 da Valentino, desfilado em janeiro. O vestido em questão, um preto fluido, segue os padrões usados pela atriz, por causa de seu decote fechado no pescoço, mas possui leve transparência e um trabalho em tule na diagonal por toda sua extensão. Sóbrio e fashionista na medida.

Valentino alta-costura primavera verão 2016 Foto: Divulgação

Rooney Mara - Chanel

Rooney Mara concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por "Carol" Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Rooney Mara concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme "Carol", em que interpreta o par romântico de Cate Blanchett. Sempre discreta na sua vida pessoal, a atriz já declarou que não se sente à vontade no tapete vermelho, motivo pelo qual nunca sorri para as fotos. Ela costuma investir em vestidos de cores neutras, sempre combinados com batom escuro, para manter a linha "gótica suave". Então a aposta é que ela use um look todo preto no próximo domingo. O vestido em questão é um Chanel alta costura primavera/verão 2016, todo de renda, com shape afastado do corpo e decote geométrico, com detalhes de pedraria grafite no busto e em uma linha na frente do corpo.

Chanel alta costura primavera/verão 2016 Foto: Divulgação

Kate Winslet - Ralph Lauren

Kate Winslet, que concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por "Steve Jobs" Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Essa é a sétima indicação ao Oscar que Kate Winslet - desta vez, concorre como atriz coadjuvante do "Steve Jobs". Para o tapete vermelho, ela já tem a fórmula certa: vestidos com alças, de shape sereia, que valorizem suas curvas. A aposta é que este ano ela opte por um Ralph Lauren azul royal (sua cor preferida), com alças largas e shape ajustado, que combina com seu estilo.

Ralph Lauren primavera verão 2016 Foto: Divulgação

Rachel McAdams - Elie Saab

Rachel McAdams concorre ao prêmio de melhor atriz coadjuvante por Spotlight Foto: Divulgação

Talvez a mais fashionista da lista, Rachel McAdams concorre pela primeira vez ao Oscar, na categoria de melhor atriz coadjuvante por seu papel em "Spotlight". Seu estilo é diferente a cada temporada e ela sempre aposta em novos designers e tendências. Sempre, porém, com toques de romantismo, seja em rendas, bordados, ou shapes justos ao corpo. Por se tratar da noite mais importante de sua carreira até o momento, é provável que Rachel invista em um vestido que será lembrado por muito tempo. É o caso do Elie Saab lavanda desfilado na última semana de alta costura, que combina com o estilo girlie e moderno da atriz.