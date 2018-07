As 15 personagens de séries mais estilosas de todos os tempos

Blair Waldorf e Serena Van der Woodsen eram as protagonistas de 'Gossip Girl' Foto: Gossip Girl/Warner

O figurino é muito importante na hora de contar uma história nas telinhas. Um vestido especial, os acessórios usados em uma cena importante, o sapato da noiva no dia do casamento... Muitos elementos acabam ficando guardados na memória do público.

Porém, algumas personagens se destacam por seu fashionismo nato. Carrie Bradshaw e seus (muitos) Manolos são lembrados até hoje, 13 anos após o fim de Sex & The City. Mesmo caso de Blair e Serena, de Gossip Girl, que viraram ícones de estilo de uma geração de adolescentes.

Já personagens como Olivia Pope, de Scandal, e Claire Underwood, de House of Cards, estão muito ocupadas mudando a política dos Estados Unidos para se preocupar muito com o look do dia, mas nem por isso abrem mão de elegantes conjuntos sociais e saltos altíssimos.