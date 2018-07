Artista recebe ameaças de estupro após estrelar campanha da Adidas

Artista plástica sueca trabalha questionando os papeis de gênero na sociedade Foto: Instagram/@adidasoriginals

A nova campanha do tênis Superstar, da Adidas, chamada "Icons of Tomorrow" (ícones do amanhã, em português), é estrelada por jovens que, de alguma forma, estão engajados em mudar a sociedade. Entre eles estão a modelo plus size Barbie Ferreira, o rapper Khalif e a artista plástica Arvida Byström. A última relatou estar sofrendo ataques virtuais desde a divulgação das campanhas.

A sueca é uma ativista feminista e não é adepta da depilação, já que seu trabalho consiste em questionar padrões de gênero e feminilidade, o que gerou uma série de comentários de ódio nas redes sociais. Ela usou o Instagram para desabafar sobre o assunto.

"Minha foto da campanha do Superstar, da Adidas, teve uma série de comentários odiosos na última semana. Eu que sou completamente capaz, branca e cis, com a única característica inconveniente de ter alguns pelos na perna. Literalmente, tenho recebido ameaças de estupro por inbox. Não posso nem imaginar o que é não ter estes privilégios e tentar existir neste mundo. Estou mandando amor e tentando lembrar que nem todos têm a mesma experiência sendo uma pessoa. Além disso, obrigada por todo amor que me mandaram, também tem sido muito", escreveu.