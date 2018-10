Artista plástico cria escultura de flores para campanha da Dior

A campanha da Dior Homme que marca o lançamento da primeira coleção assinada por Kim Jones Foto: Steven Meisel/Divulgação

Depois de criar uma escultura de dez metros de altura com mais de 70 mil flores para o primeiro desfile do estilista Kim Jones na direção criativa da Dior Homme, o artista plástico norte-americano Kaws (apelido de Brian Donnekly) está de volta à moda. Ele assina uma variação da peça do desfile para a nova campanha da grife, assim como uma coleção cápsula que chega às lojas em dezembro.

Fotografada por Steven Meisel, as imagens reúnem modelos, como o príncipe Nikolai da Dinamarca, Valentin Caron e Romaine Dixon usando criações do desfile de Jones (ex-Vuitton) para a Dior.

Entre elas destacam-se a alfaiataria relaxada e suavemente romântica, com muitas flores, uma das paixões do fundador da casa, assim como as roupas esportivas de luxo e peças de uma coleção cápsula com interferências de Kaws.

“Queria que os anúncios refletissem o espírito do desfile masculino e a beleza da Dior”, declara o diretor criativo da grife, Kim Kones. “Sempre quis trabalhar com Kaws. Acho ele superchique e seu trabalho fala com muita gente também.”