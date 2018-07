Arquitetos e designers desenvolvem linha de produtos para a Prada

Uma coleção de peças da Prada, todas no seu clássico náilon preto e assinada por designer e arquitetos renomados, como Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas, acaba de desembarcar na loja da grife do Shopping JK Iguatemi.

Disponível para venda apenas em pontos selecionados (são 30 em 20 países), as criações do projeto intitulado Prada Invites reúnem três modelos de bolsas inspirados nas pastas portfólio carregadas por arquitetos e artistas, assinadas pelos designers franceses Ronan e Erwan Bouroullec, e uma mochila frontal com compartimentos pensados para os itens de hoje (laptops, carregadores e afins) projetada pelo arquiteto e urbanista Rem Koolhaas.

O designer alemão Konstantin Grcic criou um cinto e um colete utilitários, enquanto o escritório suíço de arquitetura Herzog & de Meuron pensou em trenchs e camisas com diferentes fragmentos de texto usados de maneira decorativa (como se fossem um artefato de outro tempo), numa era em que, para eles, a palavra vem perdendo seu poder e credibilidade.

As peças foram mostradas pela primeira vez na passarela masculina da marca em janeiro e tem alto potencial de virar item de colecionador.