Araras e frutas brasileiras em versão esportiva

Primeiras imagens da campanha da segunda coleção Farm e Adidas Foto:

As roupas esportivas, estampadas, coloridas, que misturam o conforto de sempre com a audácia dos tecidos tecnológicos e do design de primeira, surgiram como sensação das últimas temporadas. Viraram peças-chave de looks de street style e agora são uma espécie de o novo jeans da estação - ou seja, elas são modernas e vão com tudo. Nesse contexto, a Adidas Originals fechou uma parceria muito bem-sucedida com a carioca Farm, no início do ano. A coleção, com shorts e tops esportivos e o clássico agasalho de moletom da Adidas estampados com cores vibrantes e motivos tropicais, marca registrada da grife do Rio, esgotou-se em poucos dias em todas as lojas do 130 países onde foi vendida.

Esportivo cheio de charme que faz sucesso Brasil afora. Foto: Divulgação

“Tivemos certeza de que a parceria era mesmo um sucesso quando observamos os números de vendas e vimos que a mesma peça que era a queridinha no Brasil também era a favorita em alguns países da Europa, onde a característica da consumidora é totalmente diferente”, explica André Carvalhal, gerente de marketing da Farm Rio. A adesão das it-girls ajudou no hype. Cara Delevigne e Helena Bordon foram duas das que postaram fotos no Instagram usando peças da parceria. A cantora Lord, quando veio ao Brasil se apresentar no Lolapalooza, também escolheu um conjuntinho estampado para circular por aí.

Agora, para a coleção de outono/inverno as apostas são um pouco diferentes. “O top cropped sai de linha, mas faremos leggings, shorts, regatas, camisetas e os conhecidos agasalhos. Serão quatro estampas, mas como dividimos a coleção em duas, uma para o começo do segundo semestre e outra para o meio, por enquanto só temos a Arara e a Indigo”, explica André. A estratégia de vendas, não muda. A coleção será vendida nos mesmos 130 países, em lojas físicas e e-commerces da Adidas e da Farm e ainda por alguns sites parceiros. O cenário para a campanha também é o mesmo: o Rio de Janeiro, claro. Robinson Barbosa clicou as modelos Bianca Alves e Marina Streb no alto de um morro com vista para o Pão de Açúcar. “O mercado brasileiro está muito aquecido por causa da Copa do Mundo e das Olímpiadas, as atenções estão todas voltadas para o nosso país. Tenho certeza de que a nova coleção será um sucesso”, finaliza André.