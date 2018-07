Aprendendo a recuperar o respeito próprio

Faça algo por si, indo a um lugar que gosta , e diga a si mesmo/a que merece isso Foto: Urbanicsgroup/ Creativ Commons

Para participar do mundo e realizar nossos sonhos, precisamos respeitar a nós mesmos. Sem o respeito próprio, sempre nos sentiremos inferiores aos demais. O autorrespeito é uma combinação de honrar a si mesmo, recusar a negatividade dos outros, e saber que somos bons o bastante. Se perceber que seu respeito próprio está em baixa ou simplesmente desapareceu, é preciso cicatrizar algumas feridas internas. Depois que recuperar o autorrespeito, a vida poderá ser maravilhosa novamente.

A falta de respeito próprio pode se manifestar de muitas maneiras, mas a baixa motivação é sem dúvida um sinal importante. Como podemos pedir algo dos outros e do mundo quando não nos sentimos dignos nem mesmo do nosso próprio respeito? Sem autorrespeito, sempre teremos vontade de nos esconder.

Não nos sentiremos poderosos o bastante para alcançar as estrelas, ou mesmo pedir um café no Starbucks.

Faça algo por si, indo a um lugar que gosta , e diga a si mesmo/a que merece isso.

O primeiro passo para recuperar o respeito próprio é perguntar a si mesmo o que há a respeito de si que tanto o/a incomoda. O que há em si que você não respeita? É importante examinar o diálogo interno, pois seu cérebro pode estar lhe dizendo coisas a respeito de si que não são verdadeiras.

Talvez os pensamentos negativos sobre si tenham se enraizado durante a infância. Talvez tenha perdido parte do respeito próprio por causa de um emprego perdido ou uma rejeição pessoal. Muitas coisas podem amplificar essa sensação uma vez que esta se aproxima. Mas temos o poder de reverter o rumo da própria vida. É importante descobrir o que causou a perda do respeito próprio. Sempre há uma causa ou origem. Descobrir o ponto inicial dessa tendência é importantíssimo para a cicatrização desse obstáculo.

Por mais que tenhamos fracassado uma vez ou muitas vezes, temos talentos e habilidades, e precisamos nos valer deles. É impossível não se ajustar a nada. Talvez você ainda não tenha descoberto uma área na qual fique à vontade, e seja preciso ir atrás dela.

A falta de respeito próprio também pode ser resultado de uma vida à sombra da grandeza. Se um de seus pais (ou ambos) ou o/a parceiro/a for famoso/a, deixando sua marca no mundo, isso pode nos levar a questionar o próprio valor, algo que só aumenta a insegurança. Muitos de nós trabalham para pessoas responsáveis por grandes feitos, mas onde estariam os grandes sem a nossa ajuda? Dê a si crédito quando este for merecido.

Talvez você esteja lendo seus sentimentos internos a respeito de si e dos feitos que alcançou na vida. A verdade é que é preciso recuperar o respeito próprio de dentro para fora. Uma maneira de fazê-lo é criar uma lista de suas características positivas, avaliando com honestidade nosso caráter. Espere algum tempo, alguns dias pelo menos, e volte a adicionar características à lista. Observe a lista todos os dias. Isso vai reforçar os pensamentos positivos a respeito de si, e o impulso emocional vai ajudar a reconstruir o respeito próprio. Depois de recuperá-lo, talvez você se pergunte o que o/a levou a duvidar tanto de si. Será possível recuperar o tempo perdido. Sua energia pessoal vai dobrar de intensidade depois de recuperar o respeito próprio.

Tradução de Augusto Calil