Aprenda cinco truques para evitar a oleosidade nos cabelos

Uso errado de produtos e acessórios que abafam o couro cabeludo podem aumentar a produção de sebo Foto: Free-Photos/Pixabay

A maioria das brasileiras reclama de ter o cabelo oleoso (ou a raíz oleosa e as pontas secas) e, no verão, essa oleosidade costuma aumentar, já que a exposição dos fios aos raios solares, combinada com o aumento das temperaturas faz com que o organismo produza mais sebo para proteger o couro cabeludo.

"É uma reação do corpo para proteger a pele do sol e para manter a hidratação", explica Renata Souza, especialista em cabelos do SpaDios. Ela deu cinco dias para evitar o cabelo oleoso durante o verão.

1. Cuidado com a temperatura

"O calor, tanto da água do banho quando de instrumentos como o secador, estimula o trabalho das glândulas sebáceas, deixando os fios mais oleosos e com tendência a caspa e seborreia."

2. Delicadeza na hora da lavagem

"A pressão e o movimento brusco e intenso podem estimular a produção de sebo em vez de promover uma limpeza local potencializada."

3. Tenha cautela com o uso de chapéus, boinas e lenços

"Embora eles ajudem na proteção contra o sol, estes acessórios impedem a ventilação do couro cabeludo, intensificando a produção da oleosidade."

4. Escolha produtos corretos

"Opte por xampus e condicionadores adstringentes e com pH neutro. Aqueles formulados com ingredientes naturais são uma ótima opção, como o de pitanga, por exemplo, para regular a oleosidade. Passe longe de produtos muito hidratantes e emolientes."

5. Atenção ao couro cabeludo

Tratamentos que desintoxicam a região são capazes de ajudar no controle da oleosidade já que promovem uma limpeza profunda, removendo a sujidade e vestígios de produtos que contribuem para o problema. O Multivitaminas, feito no SpaDios, é um tratamento que possui esta finalidade. Ele consiste na aplicação de um composto natural, elaborado com extratos naturais de ervas e adstringentes. O processo é complementado com uma massagem na cabeça, que remove todas as células mortas e oleosidade excessiva. Por fim, é aplicado um blend de vitaminas para dar mais vitalidade ao bulbo capilar."