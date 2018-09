Aprenda a usar as principais tendências da primavera

A estampa de onça, como a mostrada na campanha da Animale, é uma das tendências da estação Foto: Divulgação/Animale

A primavera 2018 já está batendo na porta, e começa oficialmente no sábado, 22.

Isso significa que, a partir de agora, as lojas passarão a vender roupas mais leves, frescas e que são a cara do final do ano brasileiro.

E algumas tendências que já estão despontando por aí prometem fazer a cabeça (e o guarda-roupa) das brasileiras durante a estação mais florida do ano. Confira:

Lilás

Depois do rosa millennial, que virou febre entre os fashionistas, agora é a vez do seu primo, o lilás, virar protagonista da tendência de tons pastel - e promete virar hit por aqui assim como foi na primavera do hemisfério norte. A cor normalmente é associada a ao visual infantil e delicado, mas, nesta estação, virou protagonistas de looks bem adultos e fashion - nada de cara de princesa.

Blazers, calças de alfaiataria e camisas ajudam a usar a cor de uma forma mais madura. Produções monocromáticas ficam muito chiques e modernas. Na maquiagem, o lilás aparece nos olhos (vale usar tanto sombras cintilantes, estilo anos 2000 quanto produtos bem pigmentados e marcados, que está super em alta), na boca, principalmente em gloss com brilho arroxeado, e em iluminadores.

Bermuda

É hora de expandir os horizontes quando se trata de shorts e pensar no comprimento até o joelho. Não é unânime entre as brasileiras, mas a bermuda parece que veio para ficar. Inclusive, existem alguns locais de trabalho que permitem o uso da peça nos dias mais quentes, então vale dar uma chance.

Elas aparecem em looks mais sofisticados, em conjunto com blazers, ou acompanhado de roupas mais delicadas, como blusas transparentes e camisas com mangas volumosas. Lá fora, aliás, até as bermudas de ciclista, uma espécie de legging mais curta, têm feito sucesso entre fashionistas ousadas.

Onça

"Floral para a primavera? Inovador", já diria Miranda Priestly. Nesta estação, a estampa da vez é mais sensual e polêmica: a de oncinha. Tem quem ame, tem quem odeie, mas esta padronagem é praticamente um clássico do armário da brasileira e está com tudo nesta temporada, tanto nas roupas quanto em acessórios (para eles e para elas).

O truque para usar a estampa sem ficar femme fatale é misturar a estampa com peças clássicas do estilo e rua como tênis, calças jeans e jaquetas bomber, que criam um equilíbrio. E não é só a onça que está na moda: estampas de zebra, cobra e até vaca estão super em alta e prometem fazer sucesso nos meses mais quentes do ano.

Listras

Se as onças foram chamativas demais para você, que tal apostar nas listras? A tendência começou com a moda das roupas que parecem pijama, principalmente em camisas de cetim, mas já dominou o guarda-roupa inteiro. E elas estão mais coloridas que nunca!

As marcas estão apostando em peças com listras de várias cores, algumas misturando tecidos entre elas. Produções inteiras listradas, sejam em forma de conjunto ou combinadas, já viraram queridinhas entre as mais descoladas.

Sapato de bico fino

Tchau scarpin, olá sapatilha de bico fino. Sim, o sapato estilo bailarina está de volta, só que desta vez com a ponta triangular e, às vezes, com amarrações no tornozelo. Ele une a sofisticação do bico fino com o conforto e praticidade da rasteira, além de ajudar a alongar silhueta.

O sapato é ideal tanto para usar no trabalho, já que é sério como pede a ocasião, mas também vai bem em produções informais, com shorts e vestidos curtos. Outro sapato que está em alta é a sandália de bico fino com mini salto quadrado, que deixa o look ainda mais arrumado sem perder a praticidade.

Linho

Outra tendência que está em alta e vai do escritório ao final de semana é o linho, que ajuda a compor looks frescos e sofisticados. Por ser feito de fibras naturais, que permitem que a pele respire, são é um ótimo tecido para apostar nos dias mais quentes. Camisas, blazer, bermudas e vestidos são apostas das marcas.

Ele combina bem com outros materiais naturais, como camisetas de algodão e sapatos de ráfia, mas também cria um equilíbrio interessante com peças urbanas, criando um contraponto.