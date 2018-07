Aos seis anos, North West estrela sua primeira campanha de moda

Kim Kardashian e sua filha North West na campanha da Fendi Foto: Instagram.com/fisforfendi

Desde suas primeiras aparições públicas, há seis anos, já sabíamos que a pequena North West tinha talento para mídia e era uma fashionista em ascensão. Agora, a primogênita de Kim Kardashian e do rapper Kanye West fez seu début no mundo da moda e estrela a campanha comemorativa de 10 anos da bolsa Peekaboo, da Fendi.

O vídeo faz parte do projeto #MeAndMyPeekaboo, que envolve mulheres icônicas de várias partes do mundo, e é o primeiro dos cinco que serão lançados. Nele, a menina aparece em um jardim com sua mãe e a avó Kris Jenner. Em um segundo shot, Kim está em sua casa, usando um look todo Fendi quando North aparece carregando a versão mini da bolsa, uma fofura. Tudo isso sobre a trilha sonora de Love Lockdown, música de Kanye West.

A Peekaboo foi desfilada pela primeira vez em setembro de 2008 e se tornou a mais famosa bolsa da grife italiana.