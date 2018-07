Aos 86 anos, Ilka Soares estrela campanha de moda

Ilka Soares trabalhou como manequim na Casa Canadá Foto: Nana Moraes/The Paradise/Divulgação

No dia 26 de julho é celebrado no Brasil o Dia dos Avós. Nesta data, a marca carioca The Paradise decidiu lançar uma campanha muito especial, estrelada por Ilka Soares, avó do estilista Thomaz Azulay.

“Na frente das câmeras, ela faz estremecer qualquer modelo", descreve Azulay. Aos 86 anos (e 70 de carreira), Ilka tem uma história na moda nacional. Apesar de ser conhecida por seus papéis em novelas dos anos 1970, como Anjo Mau, Mandala e Rainha da Sucata, ela trabalhou como manequim na Casa Canadá, boutique de luxo fundada nos anos 1950 que vendia roupas para as mulheres da alta sociedade carioca.

Uma publicação compartilhada por The Paradise (@theparadise.rio) em 26 de Jul, 2018 às 8:00 PDT

"Minha avó tem uma história incrível como modelo nos anos 1950 e 1960. Foi manequim da Casa Canadá, onde vestiu peças deslumbrantes de Christian Dior, Jacques Fath e Balenciaga, e desfilou para os grandes costureiros Dener, Guilherme Guimarães e Clodovil. Tê-la numa campanha da Paradise é beber um pouco dessa fonte de beleza e também retribuir tanta inspiração", explica o estilista. "Minha vó foi mais do que um exemplo, foi uma grande incentivadora do meu lado artista. Apresentou de Claude Monet a Glauco Rodrigues."

Nas fotos, Ilka aparece com os cabelos brancos (recém assumidos), usando a nova coleção da The Paradise, que chega à loja nesta quinta, 26. Batizada de Rússia Esplendorosa, ela foi inspirada no país e possui referências aos czares, palácios e aos ovos Fabergé.

Uma publicação compartilhada por Patrick Doering (@patrickdoering) em 26 de Jul, 2018 às 5:40 PDT