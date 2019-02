Aos 5 anos, filha de Kim Kardashian estreia em capa de revista

North, de cinco anos, primeira filha de Kim Kardashian e Kanye West. Foto: Instagram/@kimkardashian

Ela tem apenas cinco anos de idade e já possui um "distinto senso de moda". É assim que a WWD descreve North West, filha mais velha de Kim Kardashian que, pela primeira vez, estrelou uma capa de revista.

A primogênita da empresária e do cantor Kanye West realizou um ensaio fotográfico para a publicação a fim de protagonizar uma reportagem sobre a relação da nova geração com a tecnologia e o impacto no mercado de moda e beleza.

"North, quer ela saiba ou não, está na vanguarda de uma geração altamente conectada, envolvida com moda e beleza e estilo individualista", diz o texto.

No Instagram, Kim Kardashian demonstrou o orgulho de ver a filha estrelando nesse universo. "Minha garota mais estilosa e bonita fotografou para sua primeira capa de revista. Ela adora moda e beleza e se diverte muito fazendo isso!", escreveu ao compartilhar a capa da publicação e outras fotos de North.

A empresária e Kanye West têm mais dois filhos: Chicago, de um ano, e Saint, de três anos. O casal espera o quarto filho que virá por meio de uma barriga de aluguel.