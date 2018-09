Aos 45 anos, morre a Miss Universo de 1995 Chelsi Smith

Chelsi Smith, à esquerda, beija Adeline Ong Siew Fong, eleita Miss Malásia em 1996. Foto: C. F. Tham / AP Photo

A norte-americana Chelsi Smith, coroada Miss Universo no ano de 1995, morreu no último sábado, 8, aos 45 anos, por conta de uma doença com a qual já sofria há algum tempo, de acordo com um comunicado emitido por sua família.

Chelsi foi homenageada pelos perfis do Instagram do Miss Universo e do Miss Estados Unidos.

Confira abaixo: