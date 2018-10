Aos 16 anos, filha de Kate Moss estrela campanha de beleza

Lila é filha de Kate Moss com o editor Jefferson Hack Foto: David Sim/ MArc Jacobs Beauty/Divulgação

Em 2016, a Marc Jacobs Beauty apostou na carreira de Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford, que estrelou a sua primeira campanha para a marca - e pouco tempo depois a menina virou queridinha do mundo da moda.

Agora, a empresa aposta em outra filha de supermodelo: Lila Moss, de 16 anos, herdeira da lendária Kate Moss.

Marc Jacobs, fundador da marca, conta que conhece a menina há dez anos, mas que se surpreendeu com ela durante a sessão de fotos. “Foi um pouco surreal ter Kate no estúdio com Lila, me trouxe memórias de quando eu conheci Kate”, explica. “Ela tinha 18 anos e estava no casting do desfile da coleção grunge de primavera/verão 2013 da Perry Ellis. Quando Lila veio a Nova York para trabalhar conosco, pareceu uma intercessão da minha vida pessoal e profissional.”