Como eram as estrelas em suas primeiras aparições no MET Gala

Todo ano, Rihanna é uma das celebridades mais aguardadas do MET Gala Foto: LUCAS JACKSON/Reuters/Neilson Barnard/GettyImages/AFP

O baile de gala do MET, que acontece tradicionalmente na primeira segunda-feira de maio e abre a exposição anual do Costume Institute, ala de moda do museu americano, é um dos mais importantes eventos do ano.

Algumas personalidades são presença garantida na festa. Rihanna, por exemplo, causa com frequência com looks pra lá de exuberantes e Kendall Jenner aparece com vestidos cada vez mais sensuais. Mas será que sempre foi assim?

Veja a diferença de estilo de cantoras, atrizes e modelos em seus primeiros bailes do MET e no último.