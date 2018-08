Anitta usa look inspirado em Carmen Miranda no Rock in Rio Lisboa

O visual foi inspirado em Carmen Miranda, que nasceu em Portugal e cresceu no Brasil Foto: Instagram/@anitta

Em sua estreia no Rock in Rio Lisboa, Anitta decidiu homenagear a cantora Carmen Miranda com seu look, desenvolvido pela Dolce & Gabbana. É a primeira vez que a marca veste uma cantora brasileira.

O show, que aconteceu no domingo, 24, representa o pontapé inicial da turnê de Anitta pela Europa, que também contará com produções assinadas pela grife italiana. O body e a saia de tule e paetês que a cantora carioca usou durante o festival foram feitos à mão, e levaram cerca de um mês para ficar prontos.

Ícone da cultura brasileira, Carmen Miranda nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil ainda criança e ajudou a moldar a imagem do país internacionalmente na década de 1930.