Anitta recria os seus looks mais conhecidos durante o carnaval 2018

A C&A foi a marca responsável pelas produções de Anitta neste carnaval Foto: Instagram/ @anittando

O carnaval 2018 foi extremamente agitado para Anitta: a cantora se apresentou em Salvador, Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro durante os quatro dias de feriado. Para o figurino dos shows, ela se inspirou em looks dos seus clipes de mais sucesso e recriou as produções icônicas em sua carreira.

Leia também: Veja o look das personalidades no Carnaval 2018

Anitta usou de novo o figurino de Paradinha, Essa Mina é Louca, Bang, Is That For Me? e também de Show das Poderosas, primeira música da cantora que estourou nas paradas brasileiras. Os looks foram feitos em parceira com a marca de fast-fashion C&A. Confira as fotos abaixo:

Uma publicação compartilhada por anitta (@anittando) em 9 de Fev, 2018 às 2:22 PST

Uma publicação compartilhada por anitta (@anittando) em 11 de Fev, 2018 às 4:13 PST

Uma publicação compartilhada por anitta (@anittando) em 10 de Fev, 2018 às 7:06 PST

Uma publicação compartilhada por anitta (@anittando) em 13 de Fev, 2018 às 6:00 PST