Anitta estreia nas passarelas cantando ao vivo clássicos da MPB

Anitta vai desfilar e cantar ao vivo durante a apresentação da Água de Coco por Liana Thomaz Foto: Fabio Motta/Estadão

O desfile da Água de Coco por Liana Thomaz, primeiro do sábado, 21, dia de abertura da 45ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), vai contar com uma presença ilustre: a cantora Anitta, que fará sua estreia nas passarelas durante o evento. A apresentação, apenas para convidados, acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque Ibirapuera.

Anitta vai cantar ao vivo durante o desfile, com um setlist que reunirá seus principais sucessos e clássicos da MPB. A coleção da Água de Coco, intitulada Brasil com Z, promete homenagear a iconografia do Brasil-exportação, com referências como o Carnaval e as paisagens tropicais.

Para representar os vários tipos de beleza do país, a marca vai apostar ainda na diversidade do casting de modelos. A primeira modelo a entrar em cena será Carol Trentini, que desfila com exclusividade para a marca cearense.

A semana de moda segue do sábado, 21, até a próxima quinta-feira, 26.