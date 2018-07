Anitta assina coleção para marca de óculos

Anitta. Foto: Instagram.com/anitta

Ela é poderosa! Anitta acaba de anunciar uma coleção de óculos para a Chilli Beans, que chega às lojas em outubro. Os modelos foram inspirados nas músicas e no estilo pessoal da cantora.

Pelas fotos, dá para ver que os modelos são grandes, chamativos e tudo a ver com as últimas tendências do mercado.

Anitta ainda contou que os modelos terão versões infantis, com lançamento marcado para a turnê de apresentação para crianças, 'Show das Poderosinhas'.