Angel da Victoria's Secret fará participação em clipe de Anitta

Lais Ribeiro durante desfile da grife Victoria's Secret em Nova York Foto: Lucas Jackson/ Reuters

A piauiense Lais Ribeiro ocupa um dos lugares mais cobiçados no mundo da moda, pois integra o time fixo de modelos que desfila para a grife de lingerie Victoria's Secret. Mas ela fez uma pausa na agenda de modelo internacional para atender ao convite da equipe de Anitta para participar das gravações do clipe Paradinha, que será lançado nesta quarta-feira, 31.

A modelo, que também tem o título de uma das mulheres mais sexy do mundo, de acordo com o ranking da Models.com., afirmou que a cena em que aparece dançando foi gravada em uma lavanderia em Nova York com outros dançarinos profissionais. "Anitta foi muito querida", contou Lais para a reportagem do Estadão.

Lais Ribeiro e Anitta nos bastidores da gravação de 'Paradinha' Foto: Acervo Pessoal Lais Ribeiro

O clipe tem direção do também brasileiro Giovanni Bianco, que em fevereiro foi nomeado diretor criativo da Vogue Itália. O vídeo da primeira canção de Anitta em espanhol faz parte da estratégia da cantora de ingressar no mercado fonográfico internacional.

A modelo Lais Ribeiro já tinha mostrado o seu talento para a dança em 2014, quando foi escolhida pelo estilista Jean Paul Gaultier para apresentar um número de salsa no desfile de verão. Assista a apresentação da brasileira, que começa aos 12 minutos do vídeo: