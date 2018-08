Anel de noivado de Paris Hilton custou R$ 6,5 milhões

Paris foi pedida em casamento por Chris Zylka em Aspen Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Paris Hilton começou o ano com o pé direito. A socialite foi pedida em casamento pelo ator Chris Zylka no dia 2 de janeiro nas montanhas de Aspen, nos Estados Unidos. Segundo a publicação norte-americana People, o anel usado no pedido tem um diamante de 20 quilates cercado por pedras menores sobre estrutura de platina com outro. A joia foi criada pelo designer Michael Greene em dois dias, um processo que normalmente demoraria três semanas.

"Uma vez, Paris contou para Chris o quanto ela amava o anel da sua mãe com um diamamente em formato de pera, e esse foi o pedido que ele me fez", contou Greene à publicação. "Ele queria que tudo ficasse perfeito, desejava o melhor para sua princesa."