Anel de noivado de Hailey Baldwin custou R$ 1,9 milhão

Hailey Baldwin e Justin Bieber estão noivos Foto: instagram.com/justinbieber

Na noite de segunda, 9, o cantor Justin Bieber quebrou o coração de milhares de fãs do mundo todo ao anunciar que estava noivo da modelo Hailey Baldwin - o que pegou a todos de surpresa, já que o relacionamento deles veio à público a pouco mais de um mês.

Mas o momento foi bem planejado por Justin, segundo Jack Solow, dono da Solow & Co., marca de joias responsável pelo anel de noivado. Ele contou ao portal TMZ que o agente do cantor, Scooter Braun, o levou até a loja e ajudou a criar a peça, que possui um diamante oval com cerca de 8 carats. A joia custou 500 mil dólares, aproximadamente R$ 1,9 milhão.

"Ele sabia muito bem que Hailey queria um anel, mas ele queria que tivesse um diamante muito especial", explica Solow. Uma das exigências de Bieber foi que o anel tivesse 18 carats de ouro amarelo. "Acho que é algo importante para ela."