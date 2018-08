Amfar Gala SP vai leiloar noite com Neymar e carnaval com Sabrina

Sabrina Sato, homenageada do Amfar SP 2018, oferece uma experiência de Carnaval e um de seus looks para o leilão do evento beneficente Foto: JOSE PATRICIO/ESTADÃO

Ter um retrato seu feito por Ellen von Unwerth, sambar com Sabrina Sato no carnaval 2019 do Rio e ter uma noite de pôquer com Neymar Jr. e seus ‘parças’ são três das experiências superexclusivas que serão leiloadas no baile de gala da Amfar, que acontece nesta sexta, 13, em São Paulo.

Ainda no leilão, um pacote de ingressos para três partidas da Copa do Mundo da Rússia, incluindo a final, além de obras de arte de Ernesto Neto, Marcos Marin e Assume Vivid Astro Focus, e um par de brincos do designer Ara Vartanian, em ouro 18 quilates, com diamantes negros e brancos.

Com fundos revertidos para organizações de prevenção, educação e pesquisa da aids, a edição 2018 é a oitava do evento no país, um dos tapetes vermelhos mais badalados do ano, reunindo uma mistura de fashionistas, artistas e empresários na mansão do empresário Dinho Diniz, nos Jardins.