Amazon transmite com exclusividade nova coleção de Rihanna

Rihanna posas em uma pop-up no lançamento de coleção Fenty, feita com a LVMH em Paris. Foto: REUTERS/Charles Platiau

Marcas e varejistas de luxo estão colaborando cada vez mais com celebridades, incluindo blogueiros de estilo e estrelas do Instagram, para ajudar a criar coleções e incrementar seus ganhos.

O mais recente exemplo é a cantora Rihanna, que leva sua coleção de lingerie às passarelas da Semana de Moda de Nova York nesta terça-feira, 10, em um desfile no qual celulares e câmeras foram vetados.

Essa medida se deve à transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video de sua coleção outono/inverno 2019 da linha 'Savage X Fenty', a ser exibida para mais de 200 países a partir de 20 de setembro.

Conhecida por seu estilo colorido e ousado no tapete vermelho, a cantora se tornou uma forte influência no mundo da moda, especialmente desde que se juntou ao grupo LVMH para lançar uma linha de beleza. O empreendimento, chamado Fenty Beauty, arrecadou cerca de 500 milhões de euros (mais de 2 bilhões de reais) em vendas ao final de 2018 após apenas um ano e meio no mercado.

Os produtos atraíram clientes mais diversificados do que outras marcas, a partir da oferta bases adequadas aos mais diferentes tons de pele por exemplo, o que ajudou a estender o sucesso para além da associação com o nome da cantora.

A LVMH deu continuidade à parceria com o lançamento de uma nova marca de luxo com Rihanna em junho - a primeira vez em mais de 30 anos que o grupo, lar de grandes nomes como Christian Dior e Louis Vuitton, começou uma marca do zero. Não há muitos detalhes financeiros sobre o empreendimento, também chamado Fenty.

Nesta terça-feira, o desfile de Rihanna, que não está relacionado à LVMH, também contou com atrações musicais, incluindo DJ Khaled e Halsey, além de participações especiais das modelos Cara Delevigne, Bella e Gigi Hadid, assim como da atriz Laverne Cox, entre outros.