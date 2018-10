Amazon lança linha de roupas em parceria com a Reserva

A primeira coleção de roupas da Amazon Brasil, uma parceria do 'marketplace' com a grife Reserva Foto: Leandro Tumenas/Divulgação

A Amazon está oficialmente na moda. Depois de incluir a categoria (moda, junto com esporte) em seu site, a Amazon Brasil lança em parceria com a grife carioca Reserva sua primeira coleção de roupas no País.

São cinco peças unissex: um moletom com capuz, uma camiseta, um cinto, um boné e uma bolsa, que entregam design simples e funcional, e trazem elementos da Amazon como fio condutor. Entre eles estão a cor craft das caixas de papelão e a etiqueta que embala as entregas.

O moletom da coleção e a bolsa, com elementos como a fita adesiva da marca e a um bege cor de papel craft Foto: Leandro Tumenas/Divulgação

As peças da coleção Reserva Amazon Brasil têm tiragem limitada e estarão à venda em amazon.com.br/reserva e também no site usereserva.com a partir desta quinta, 18. Elas fazem parte de um projeto da grife carioca, o RSV+, que vem lançando coleções cápsula em parceria com marcas, como Lee e Fila.

“Em um momento de baixa autoestima nacional, ficamos felizes e profundamente honrados com a oportunidade”, afirma Rony Meisler, CEO do grupo Reserva. “Estamos começando a trabalhar com a categoria de moda e estamos muito animados. A Reserva, que está nos homenageando com uma coleção exclusiva, nos dá um sinal de que estamos no caminho certo”, completa Otávio Alves, gerente-geral de Amazon Moda para o Brasil.

A camiseta e o moletom da coleção da Amazon Brasil em parceria com a Reserva Foto: Leandro Tumenas/Divulgação