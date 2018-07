Alpargatas: esqueça as básicas

Alpargatas lançadas pela Missoni Foto: Divulgação

Coringa. Básica. Confortável. São muito os atributos que explicam o sucesso das alpargatas mundo afora. No verão passado elas ganharam as ruas nos pés de homens e mulheres em coleções de diferentes marcas e com uma boa variação de estampas; no próximo verão, elas continuarão a fazer sucesso, só que com uma diversidade ainda maior de modelos, acabamentos e materiais.

As alpargatas – também conhecidas como espadrilhas, ou espadrilles –, já foram muito populares no Brasil em diferentes momentos (como nas décadas de 70 e 80), com tecidos e acabamentos de acordo com as influências de cada época. Na França, na Espanha e na Argentina elas nunca chegaram de fato a sair de moda, mas o estouro do sucesso do modelo aconteceu recentemente com a popularização da marca californiana Toms Shoes.

Alpargatas da marca americana Toms Shoes Foto: Divulgação

Criada em 2006 pelo americano Blake Mycoskie, a Toms tem seu modelo de negócio baseado na política do “one for one” (um por um), em que para cada alpargata vendida uma é distribuída a uma criança com necessidades em países da África e América Latina, principalmente. A marca surgiu depois que Blake fez uma viagem à Argentina, quando se encantou com o calçado de modelo simples e confortável. Passados alguns poucos anos, a marca já contava com um sucesso estrondoso. Tanto que em agosto passado uma matéria no The New York Times anunciou a compra de 50% da empresa pelo fundo de investimento americano Bin Capital em uma transação que avaliou a companhia em torno de 625 milhões de dólares.

No Brasil, a Perky Shoes também surgiu, em 2011, seguindo a mesma onda de triunfo que assolou a Toms, com o slogan “a vida pode ser mais leve”. O casal Gabriela Giovannini e Rodrigo Casas também dividia o sonho de popularizar as tradicionais alpargatas argentinas por terras brasileiras. “Desde que a Gabriela viu uma alpargata colorida numa loja na Argentina, acreditamos que esse tipo de calçado era a cara do Brasil, mas precisava passar por uma boa adaptação. Para ser vendido no país deveria ter mais características relacionadas ao conforto e foi isso o que a gente fez. Trocamos o solado de EVA por uma sola de PVC, material reaproveitável, mais flexível e resistente. Redesenhamos as linhas e cortes do cabedal para que ficassem em harmonia, inovamos na utilização de materiais como tecidos de algodão recuperado, colocamos ilhós de respiro na alpargata e uma palmilha removível para facilitar a lavagem”, conta Rodrigo.

Modelo da marca brasileira Perky Shoes Foto: Divulgação

A marca fechou seu segundo ano com mais de 53 mil pares vendidos. Somente no primeiro semestre de 2014 já foram quase 70 mil e a expectativa é fechar o ano com 170 mil pares comercializados. Hoje, com 3 anos de existência, a Perky exporta seus produtos para alguns países da Europa, como Portugal e Itália, além do Oriente Médio, Ásia e Oceania. No Brasil, tem no currículo parcerias com marcas como Reserva, Juliana Jabour, Fábula, Daslu, e Oh Boy!, entre outras.

De jeans, reprodução do Instagram Soludos Foto: Divulgação

Mas afinal, qual o segredo do sucesso das alpargatas? Rodrigo vê no design dinâmico e na versatilidade a chave para o sucesso: “É um produto que pode ser usado na cidade, na praia ou no campo”. De fato, desde o modelo padrão feito de lona e com solado de corda, a peça cada vez mais caminha para sair do status de calçado popular para ganhar toques de design, como as versões feitas por marcas como Chanel e Stella McCartney.

Para as próximas coleções, marcas como Havaianas, Ana Capri, Schutz e Arezzo apostam na diversidade de modelos. Entre color block, efeito metalizado, peças imitando o modelo das slippers, com cadarço e adereços, a grande aposta será as versões em tons de jeans (tendência que, aliás, domina não só o mundo dos calçados) e as plataformas retas que já estão nos pés das fashionistas.