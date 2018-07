Alma carioca na moda olímpica de 2016

Curvas sinuosas que remetem ao Rio de Janeiro nas joias da Lisht Foto: Divulgação

Para os Jogos Olímpicos de 2016 do Rio de Janeiro, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 está se preparando para deixar tudo e todos verde e amarelo e, ainda mais, com a cara da Cidade Maravilhosa. Com um projeto grande de licenciamento para marcas , o plano é lançar até maio de 2015 cerca de 12 mil produtos - entre roupas, acessórios, joias, sapatos e souvenires diversos. Estes estarão à venda em 40 mil pontos distribuídos pelo Brasil, como aeroportos, os estádios de futebol e nas lojas das marcas licenciadas.

Até agora, além dos patrocinadores oficiais do evento que naturalmente já possuem licenciamentos em seu nome, a Malwee e a Nike entraram como marcas detentoras da parte de moda casual e esportiva, (as da Malwee já estão à venda e as da Nike ainda em desenvolvimento) e a joalheria carioca Lisht desenvolveu as joias oficiais dos Jogos. No total, serão 65 contratos com as mais variadas marcas, entre moda e outros produtos. “Nós não vamos ditar moda, mas vamos acompanhar a moda”, explica Sylmara Multini, Diretora de Licenciamento e Varejo do Comitê Organizador.

Com um guia de estilo completo, que dá o tom inspiracional do que as marcas podem desenvolver, o Comitê auxilia no desenvolvimento dos produtos, mas não exige que sejam feitos de determinada maneira. “Observamos os Jogos anteriores e percebemos, como em Londres, que haviam muitos souvenires. Mas nós queremos que a pessoa leve para casa mais que isso, produtos com alma carioca”, diz Multini.

A Malwee se inspirou nos grafismos da orla carioca para suas estampas​ Foto: Divulgação

As cores da bandeira, os motivos esportivos de cada modalidade, as formas da paisagem carioca e dos elementos gráficos dos calçadões de Ipanema e Copacabana entram como identidade dos produtos, tanto na moda, como nos acessórios. As joias criadas pela Lisht, por exemplo, levam no design curvas sinuosas que remetem ao Rio de Janeiro e as camisetas da Malwee adotam os desenhos gráficos.

Além disso, até o final desse ano será lançado um concurso para estilistas nacionais interessados em desenhar o uniforme da Comissão Olímpica (atletas, técnicos, preparadores físicos e etc). É esperar para ver.